Frana nel Palermitano, chiuso un tratto della strada provinciale per Castelbuono

Dopo le ultime abbondanti piogge nel Palermitano arrivano anche le frane. E’ stato chiuso ieri un tratto della strada provinciale 9 delle Madonie, fra i chilometri 3,2 e 3,6, che collega i comuni di Campofelice di Roccella, Collesano, Isnello e Castelbuono. A deciderlo i dirigenti della direzione Infrastrutture e viabilità della Città metropolitana di Palermo. Individuato nel frattempo un percorso alternativo temporaneo.

A seguito della frana i tecnici della Protezione civile, insieme al personale della direzione Viabilità, hanno provveduto alla pulizia lungo le due cunette e alla riparazione di buche per rendere il transito più sicuro, indicando contemporaneamente un’altra strada percorribile che bypassa il cedimento e rientra sulla provinciale grazie a tre tratti stradali già esistenti: una strada comunale, l’ex consortile 65 e la strada provinciale 129.

Le attività di riparazione e pulizia proseguiranno anche la settimana prossima, sul luogo è presente il personale ed è stato istallato un semaforo per regolare il traffico. Ad occuparsi del caso, a nome della direzione Viabilità della Città metropolitana di Palermo, c'è l’ingegnere Elio Venturella che ha inviato i sindaci dei comuni interessati ad effettuare un sopralluogo per valutare tutte le ipotesi plausibili: "Si è deciso di convocare un tavolo tecnico con gli enti interessati per trovare le soluzioni necessarie".