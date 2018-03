La "bambina col pallone" ha un nome: 38 anni dopo lo scatto Letizia Battaglia incontra la sua musa

Trentotto anni dopo quello scatto che l'ha resa famosa, Letizia Battaglia ha incontrato "la bambina con il pallone". Dopo l'appello lanciato dalla fotografa palermitana, attraverso le telecamere di Chi l'ha visto?, il fratello di quella bambina, ormai adulta, ha contattato la redazione della trasmissione condatta da Federica Sciarelli e ha dato finalmente un nome a quel volto e, soprattutto, a quegli occhi pieni di mistero.

Si chiama Caterina, ha 47 anni, è l'ultima di sette fratelli ed è nata e cresciuta a Monreale. Poi l'amore e il lavoro l'hanno portata lontano da Palermo: a Lecce, dove ha avuto due figli, Sebastiano, 27 anni, e Giorgio, 22. Oggi Caterina, che tutti chiamano Katia, è tornata nella sua amata città. "Quel giorno dell'estate 1980 stava giocando tra i vicoli della Cala perchè mia mamma - racconta il fratello Salvatore - ogni 15 giorni andava a Palermo per fare compere nei mercati e portava con sè le mie sorelle".

"Non ero a conoscenza dell'esistenza della foto di Letizia Battaglia - racconta Katia a Chi l'ha visto? - ma quando l'ho vista sono rimasta molto turbata e mi sono riconosciuta. Ricordo anche di aver giocato con altri bambini in quei vicoli. Sono così tanto emozionata di incontrarla che mi tremano le gambe".

Ed è proprio in quel vicolo che Katia e Letizia Battaglia si sono date appuntamento per conoscersi. L'incontro è stata l'occasione per la fotografa di immortalare ancora la "sua bambina" diventata grande. Lo sfondo dello scatto è sempre lo stesso, un portone di legno, ma mancano il pallone e il volto imbronciato. Questa volta Caterina sorride.

