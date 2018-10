Riparte da Palermo il forum Leslla dedicato a migrazione e accoglienza: 300 i partecipanti 

Cinquanta università e 300 partecipanti tra oratori, docenti, ricercatori, volontari, personaggi del mondo della cultura, filosofi, scrittori, poeti, rappresentanti delle comunità di accoglienza di Palermo e dei centri d’eccellenza italiani da mercoledì 3 a sabato 6 ottobre saranno in città per il 14esimo simposio Leslla dedicato a migrazione e accoglienza.

Il forum, tra i più importanti organizzati a livello internazionale su questi temi, dopo le edizioni organizzate al Flager College in St. Augustine, all’Universidad de Granada e alla Portland State University è per la prima volta ospitato in Italia. Si terrà nella Scuola di lingua italiana per stranieri (ItaStra) dell’Università degli Studi di Palermo con sede nell'ex convento di Sant’Antonino, in piazza Sant’Antonino 1.

Quest’anno il dibattito che lega migrazione, lingua, alfabetizzazione e accoglienza ripartirà dall’Ateneo palermitano: ItaStra presenterà ai massimi esperti di didattica per migranti a bassa scolarizzazione il proprio modello per una inclusione d’eccellenza. Nel corso delle giornate di studio dieci giovani viaggiatori, giovani migranti, studenti e narratori, di lungo corso a ItaStra, racconteranno la loro storia. Verranno presentate ricerche che declineranno temi del dibattito accademico, delle politiche europee e delle decisioni pratiche che operatori, volontari e docenti affrontano per la didattica e l’analfabetismo ogni giorno.

Il simposio è organizzato in collaborazione con il Centro per l'Istruzione degli adulti della Provincia di Palermo 1 e il Centro per l'Istruzione degli adulti della Provincia di Palermo 2, con il patrocinio di: Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale del Miur; Unicef; Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr); Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.