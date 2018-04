Posteggia al Forum e lascia chiavi di casa sul cruscotto: ladri fermati prima del colpo grosso

Furto aggravato: con questa accusa la polizia ha arrestato al Forum due pluripregiudicati palermitani, Antonino La Corte e Antonino Corona, rispettivamente di 50 e 54 anni, residenti nei quartieri di Bonagia e di Zisa. E' successo ieri mattina quando i poliziotti delle volanti dei commissariati Brancaccio e Oreto-Stazione sono arrivati nel parcheggio del Forum: al 113 avevano appena segnalato un furto in atto da parte di due malviventi che avevano saccheggiato l’abitacolo di una Fiat Panda regolarmente posteggiata.

La Corte e Corona si stavano allontanandosi dal grande spiazzo del centro commerciale quando i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, li hanno riconosciuti, intimando loro l’“alt". Per tutta risposta i due hanno tentato la fuga a bordo della Panda. "Ne è nato un inseguimento che è stato interrotto nella zona industriale di Brancaccio - dicono dalla polizia - dove i due sono stati bloccati dalle volanti. A bordo del mezzo in fuga i malviventi conservavano la carta di circolazione e, soprattutto, le chiavi di casa del proprietario della Fiat Panda che era stata appena forzata. E' più che plausibile, quindi, che i due avessero adocchiato il proprietario dell’auto quando era giunto nei pressi del Forum e che avessero rovistato l’abitacolo alla ricerca del mazzo di chiavi di casa, per tentare di mettere a segno un furto ancor più redditizio all'interno del suo appartamento".

La vittima, contattata dai poliziotti mentre era all’interno del Forum, ha confermato loro di avere lasciato il mezzo parcheggiato con le chiavi di casa sul cruscotto. I due sono stati tratti in arresto e il reato è stato convalidato dal giudice.