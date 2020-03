Il Coronavirus e la forte presenza degli operai Rap

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Vista l'emergenza Coronavirus, gli operai Rap non si abbattono dando un segnale forte di peesenza al lavoro a tutti i palermitani", lo dicono gli amministratori del gruppo "La Rap siamo noi". "Siamo molto spaventati ma non ci fermiamo e continuiamo costantemente il nostro lavoro per il bene di Palermo. Forza...Insieme ce la faremo"