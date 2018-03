Cronaca Tribunali-Castellammare / Foro Italico Umberto I

Ficus abbattuto al Foro Italico, dopo le polemiche arrivano i nuovi alberi

Il Comune ha avviato i lavori per la messa a dimora di altri arbusti. Il taglio del ficus aveva scatenato le ire di cittadini e ambientalisti per una scelta ritenuta "troppo drastica". Per gli esperti, invece, è stata dettata da ragioni di sicurezza