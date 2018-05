Buche pericolose al Foro Italico: "Comune intervenga prima che qualcuno ci cada dentro"

Foro Italico disseminato di buche. Dopo le piogge di due settimane fa in corrispondenza delle mura seicentesche - a qualche centinaio di metri da Porta Felice - si sono create delle buche molto profonde nelle aiuole. Un pericolo secondo i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Igor Gelarda e Concetta Amella, "tra l'altro in pieno percorso turistico".

"Da qualche giorno è stato messo un nastro rosso attorno alle aiuole per limitare i danni, mentre alcuni commercianti hanno inserito una sedia all'interno di uno dei buchi per evitare che qualcuno ci cada dentro" riferiscono Gelarda e Amella, che chiedono un intervento del Comune: "Lunedì inoltreremo una segnalazione tecnica per iscritto, intanto abbiamo già avvertito telefonicamente gli uffici della polizia municipale".

