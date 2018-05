Formazione, il collegio dei geometri attiva piattaforma telematica Geoform

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Garantire percorsi formativi in linea con l’evoluzione dei quadri normativi e tecnologici, in grado di fornire ai professionisti l’aggiornamento delle conoscenze, coerentemente alle esigenze legate alle nuove dinamiche dello sviluppo del ruolo del geometra nel mercato del lavoro. È questo, in sintesi, l’obiettivo della piattaforma "Geoform", che erogherà la formazione avvalendosi di diverse tecnologie quali videocorsi, slides, verifiche di apprendimento e quaderni tecnologici. Strumenti che, come sottolinea il presidente, risultano indispensabili per i geometri che vivono e operano in aree decentrate o provinciali, ai quali viene così offerta l’opportunità di seguire percorsi di aggiornamento di elevata qualità superando i disagi logistici.

“La formazione – spiega Garofalo – sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella preparazione professionale della categoria: noi vogliamo che diventi anche uno strumento per favorire i giovani tecnici e fare crescere in loro l’intereresse per il lavoro”. In tal senso, di particolare importanza risultano i format riguardanti tematiche tecniche non ancora affrontate: una novità che si inserisce nelle istanze di rinnovamento e innovazione portate avanti dal Collegio negli ultimi anni. Il portale dedicato al Collegio è http://palermo.geoform.org/ dove, dopo essersi registrati, i professionisti potranno collegarsi per accedere alla piattaforma, che sarà ufficialmente illustrata e attivata nel mese di giugno, in occasione di un evento ad hoc organizzato dal Collegio.