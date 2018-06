Petralia Soprana punta sugli antichi mestieri: al via i corsi per scalpellini e intagliatori

Il bando di selezione è rivolto a disoccupati o persone in cerca di occupazione di età compresa tra 16 e 66 anni. C'è tempo fino al 21 giugno per presentare la domanda. Prevista anche un'indennità di frequenza per i partecipanti