Formati a Palermo 15 nuovi operatori a supporto delle donne vittime di violenza

Quindici nuovi operatori antiviolenza a Palermo, sono stati formati per assistere al meglio le vittime: sì è concluso il corso organizzato dal laboratorio “Una Donna " presieduto da Maricetta Tirrito. "Un ringraziamento speciale - si legge in una nota - va ai quattro docenti che hanno tenuto il corso di tre giorni: Marco Valerio Verni, Lilia Adriane Azevedo, Osvaldo Lo Cicero e Alberto Mandalari". Un nuovo corso, sempre da quindici allievi, è previsto per il mese di maggio.