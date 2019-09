Piazza Pretoria, trappole ovunque attorno alla fontana: "Qualcuno si farà male"

Gradini rotti, pavimentazione dissestata, pezzi di balaustra lesionati: nella fontana di piazza Pretoria ci sono "trappole" disseminate ovunque e "il rischio che qualcuno si faccia male è altissimo". A dirlo è Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio, che ha presentato un'interrogazione affinché venga istituito "un percorso obbligato che non permetta ai turisti di avvicinarsi alle balaustre di marmo".

Secondo Gelarda, infatti, i potenziali pericoli non sono segnalati adeguatamente e la vigilanza della polizia municipale non è sufficiente, specialmente nei giorni di maggior afflusso. "E' assolutamente necessario tenere fruibile questo bene simbolo della città - afferma il capogruppo della Lega - ma con delle regole che evitino che qualcuno si faccia male e che la fontana possa subire danni, come è accaduto già in un passato molto recente. Tra l'altro, il lancio delle monetine di rame dentro la vasca ha macchiato la base della fontana".

"Non ci vedo nulla di male - conclude Gelarda - in un percorso obbligato all'interno della fontana, magari anche con qualche indicazione sulla storia o sulla simbologia della fontana stessa, che la possa valorizzare e rendere più dignitosa".