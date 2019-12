Carini, Comune stanzia circa 100 mila euro: al via nuove demolizioni sul lungomare

Al via nuove demolizioni di villette abusive nel lungomare Cristoforo Colombo, a Carini. Il Comune ha stanziato 97 mila euro per liberare dal cemento un altro tratto di spiaggia e gli uffici dei Lavori pubblici del Comune hanno avviato anche le procedure per l’assegnazione dell’appalto. Lungo la fascia costiera le ruspe lo scorso settembre hanno abbattutto quattro edifici. E a giugno erano state aperte "altre due brecce sul muro".

Anche se procedono a rilento, a causa dei problemi economici dell'ente che è in dissesto e non può dunque accedere ai fondi di rotazione stanziati dal ministero dell’Interno, le demolizioni non si sono mai fermate da quando a guidare la giunta è il sindaco Giovì Monteleone. Al fine di riqualificare l'area il consiglio comunale ha anche approvato un regolamento per dare in concessione per 10 anni parti del litorale a privati disposti alla bonifica e alla demolizione delle costruzioni già acquisite sul litorale.