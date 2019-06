Foglio di via per 4 ladri in trasferta: "Non potranno tornare a Caltanissetta per 3 anni"

Prima sono stati denunciati per aver fatto razzia in quattro supermercati, ora gli è stato anche notificato un provvedimento con il quale viene comunicato loro che non sono più “graditi” a Caltanissetta. Almeno per i prossimi 3 anni. Il questore Giovanni Signer ha firmato un foglio di via per quattro pregiudicati palermitani, tre donne e un uomo, accusati di alcuni furti avvenuti all’inizio del mese.

Tutto è iniziato quando una pattuglia della polizia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno bloccato una Mercedes Classe A. La perquisizione ha consentito di trovare nel portabagagli 138 confezioni di salmone, 27 confezioni di grana e parmigiano, 305 confezioni di zafferano, 151 di pinoli, 34 spazzolini da denti, 16 confezioni di lamette da barba e indumenti vari.

“Con l’applicazione della misura - spiegano dalla Questura nissena - agli stessi è fatto divieto di far ritorno nel comune di Caltanissetta per 3 anni. Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione che presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica e deve essere motivato con riferimento a concreti episodi dell’interessato che rilevino un’apprezzabile probabilità di commettere condotte penalmente rilevanti”.