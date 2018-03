"Pericolosi per la sicurezza pubblica": palermitani non potranno tornare a Sciacca

Sono ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Per questo motivo è stato disposto il "foglio di via obbligatorio" a due palermitani. Per tre anni dunque un giovane di 21 anni (A.A le iniziali) e un uomo di 50 (M.F.) non potranno più fare ritorno, senza una preventiva autorizzazione, a Sciacca. Il foglio di via impone infatti l’ordine di rimpatrio nel Comune di residenza e il contestuale divieto di ritorno nel Comune dal quale i due sono stati allontanati.

Ad applicare i provvedimenti, firmati dal questore agrigentino Maurizio Auriemma, è stato l'ufficio Misure di prevenzione della divisione polizia Anticrimine della Questura. Si tratta di provvedimenti che il questore applica a persone ritenute pericolose. I palermitani non potranno tornare a Sciacca senza il permesso, neppure per esercitare il proprio diritto di difesa in un procedimento penale a loro carico