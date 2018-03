Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione Uniamoci Onlus organizza il Focus Group Volunteering is Active Involvement - VAI!: un'opportunità per parlare di volontariato all'estero con i partecanti dell'omonimo progetto ed i suoi organizatori, discutendo i risultati del progetto attraverso gli interventi degli organizzatori, esperti nel settore della mobilità europea presso Uniamoci Onlus, della psicologa che ha curato la preparazione e gli incontri post-esperienziali con i partecipanti, e degli stessi partecipanti che riporteranno la propria esperienza personale. L'incontro sarà anche occasione per rispondere agli interrogativi dei giovani che parteciperanno all'incontro relativamente a cos'è un progetto di mobilità europea? Perchè partecipare? E soprattutto, come partecipare?