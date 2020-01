Tutti assolti per la differenziata a Palermo, Orlando: "Quel fallimento dell'Amia..."

"Si chiude una vicenda senza responsabilità degli amministratori comunali (sindaco e assessori) che sono stati tutti e completamente assolti. E’ stato riconosciuto che ciò che poteva essere e andava fatto è stato fatto da questa Amministrazione e che se un danno c'è stato, questo è di pochissimi punti percentuali rispetto ad una raccolta differenziata che comunque è in crescita grazie al sempre miglior regime della Rap e all'impegno dell'amministrazione". A parlare è Leoluca Orlando, dopo aver appreso della sentenza con cui la Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale presieduta da Guido Carlino) ha assolto tutti gli amministratori pubblici per i quali era stato ipotizzato un danno erariale di complessivi 9 milioni di euro per il mancato raggiungimento delle percentuali di legge di raccolta differenziata nella città di Palermo.

"Ricordiamo che l’Amia con i suoi satelliti, nel 2012 era già di fatto in bancarotta e il suo fallimento ha condizionato ed in parte continua a condizionare la gestione e i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Palermo - dice Orlando -. Un fallimento i cui responsabili, sia detto per inciso, non hanno risposto in sede penale per via delle scelte fatte dalla precedente amministrazione. Si è riconosciuto che gran parte della situazione attuale, in tutta la Sicilia, è frutto del caos normativo regionale che si sussegue da almeno venti anni".

Erano a diverso titolo chiamati a rispondere gli ex governatori Rosario Crocetta e Raffaele Lombardo, i sindaci di Palermo Leoluca Orlando e Diego Cammarata e gli assessori Michele Pergolizzi, Giuseppe Barbera e Cesare Lapiana.