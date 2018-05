Mondello invasa dalla spazzatura: "Ripristinare il porta a porta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da diversi mesi il servizio la raccolta dei rifiuti nella borgata marinara di Mondello non viene eseguito in modo ordinato, in quanto, la differenziata non è mai stata svolta in maniera regolare causando diversi disagi per i cittadini residenti ed attività commerciali. Inoltre, la forte miopia dell’ingegnere Putrone che giustamente voleva incrementare e promuovere la raccolta dei rifiuti differenziati ha causato notevoli danni, in quanto ha tolto il servizio di raccolta nelle strade adiacenti alla piazza di Mondello, perche lo stesso ingegnere sostiene che gli abitanti di Mondello sarebbero privilegiati rispetto ad altri cittadini delle altre borgate della città, incurante del fatto che Mondello è una borgata altamente turistica e simbolo della nostra città al pari dei monumenti storici. È evidente che questa situazione pregiudica fortemente l’incolumità dei cittadini in quanto non vengono rispettati i requisiti minimi igienico-sanitari. E' impensabile che la Rap (Ing. Putrone) si rifiuti di ascoltare le esigenze della gente attraverso i consiglieri della Circoscrizione: la Rap deve adeguarsi all’indirizzo politico del territorio, pertanto chiedo al sindaco di: far eseguire la raccolta differenziata in maniera regolare con accordi presi con la Settima Circoscrizione ed i commercianti; ripristinare il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta per le strade limitrofe la piazza; rinforzare ed implementazione il servizio di raccolta dei rifiuti il fine settimana in tutto il territorio di Mondello.

Gallery