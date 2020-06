VIDEO | Infermieri in ginocchio per ricordare i colleghi vittime del Covid: "Non siamo eroi ma professionisti" 

Una rosa sopra ognuno dei 40 nomi degli operatori sanitari che hanno perso la vita durante la pandemia, il silenzio e poi un lungo applauso. Il flash mob degli infermieri, sotto la guida del sindacato Nursind, si è tenuto davanti all'assessorato regionale alla Sanità, per "rivendicare il ruolo della categoria dopo l'emergenza con un potenziamento degli organici, il riconoscimento economico e la garanzia delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro". La manifestazione, che si è svolta in contemporanea anche a Milano, intende inoltre ribadire l'unità della categoria e ha l'obiettivo di "invitare tutte le istituzioni e gli infermieri a un confronto costruttivo per il bene dei lavoratori stessi e dei pazienti". In piazza anche l'assessore Ruggero Razza