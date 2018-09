E' Fiorenza Scimeca la Castellana di Ficarazzi 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ficarazzi – È di Caccamo la Castellana di Ficarazzi 2018 eletta a Ficarazzi, provincia di Palermo, nei giorni scorsi. Con la sua bellezza e il suo portamento Fiorenza Scimeca ha impersonato Donna Ignazio Franco seconda moglie di Don Giuseppe De Spuches e Ruffo, Duca di Caccamo e Principe di Galati. Ad accompagnare la Castellana le due bellissime damigelle d’onore Alessia Sorce e Asia Stanfa. «Sono emozionatissima, non credevo di vincere», ha dichiarato Chiara. A designare la “Castellana di Ficarazzi 2018” è stata una giuria composta dai rappresentanti dei Comuni partecipanti. A rappresentare il Comune di Caccamo il Professore Giovanni Panzeca Presidente della Pro Loco di Caccamo. Uno spettacolo tutto medievale realizzato dall’Associazione La Cometa di Gigino Bellanca, consulente alle tradizioni popolari, condotto da Caterina Drago, che ha visto sfilare oltre settanta “nobili” figuranti provenienti da diversi paesi della provincia di Palermo. Un evento di carattere storico culturale volto alla valorizzazione della storia medievale ed in particolare a quella vissuta nei castelli edificati in Sicilia in quel periodo. A premiare la Castellana 2018 il primo cittadino di Ficarazzi Avv. Francesco Paolo Martorana. La rievocazione storica della Castellana, ci proietta in un suggestivo tuffo nel passato, dove: bellezza, amore, fede, speranza, sogno e realtà, si mescolano tra loro, creando un’ armoniosa atmosfera,queste le parole dell’Assessore alla Cultura Marinella Curvato che aggiunge, questo appassionante contesto, Ci rende ancor più consapevoli di essere depositari di una memoria storica fascinosa, da custodire e tramandare alle giovani e future generazioni!