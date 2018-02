Bagheria, in arrivo oltre due milioni di euro per le scuole

Le scuole Castrense Civello, ad Aspra, Bagnera e Guttuso, a Bagheria, beneficeranno delle risorse messe a disposizione dal ministero dell’Istruzione: circa due milioni e 55 mila euro. Il denaro servirà per potenziare gli edifici e adeguarli alla normativa antisismica. In particolare, 770 mila euro andranno alla scuola Civello, 900 mila euro alla scuola elementare Bagnera e 385 mila euro alla scuola Guttuso.

"Come i cittadini ormai sanno - dicono il sindaco Patrizio Cinque e l'assessore alla Programmazione Alessandro Tomasello - da parte di questa amministrazione c'è grande attenzione sull'edilizia scolastica, abbiamo aggiornato l'anagrafe scolastica degli immobili comunali e fatto diversi interventi. Ringraziamo i dirigenti scolastici dei plessi bagheresi per la costante collaborazione che in questi anni ci ha permesso di intervenire per risolvere le emergenze e programmare gli interventi che nel tempo daranno la giusta dignità alla scuola nel nostro territorio".

Gli interventi nel dettaglio

Per la scuola Crivello, oltre all'adeguamento alla normativa vigente, è prevista la rifunzionalizzazione degli spazi e il potenziamento dei servizi ad efficienza energetica. Per la scuola Bagnera, invece, gli aiuti statali serviranno per la manutenzione straordinaria, la sostituzione e la revisione degli infissi esterni ed interni. Infine la scuola Guttuso sarà protagonista di lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici: adeguamento alla normativa vigente, rifunzionalizzazione degli spazi, potenziamento dei servizi ed efficienza energetica.