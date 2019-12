Nuove linee tram, niente soldi (al momento) per Palermo: "Fondi arriveranno nel 2020"

"Le linee del tram che portano a Bonagia e a Mondello, e quella lungo il mare - dalla Stazione Centrale a piazza Boiardo passando per il Foro Italico, via Crispi e via Duca della Verdura - saranno finanziate nel 2020 con i fondi per il sostegno del trasporto rapido di massa". E' quanto afferma l'Amministrazione comunale sulla scorso del decreto del ministero dei Trasporti dell'11 dicembre, che ripartisce le somme (2,3 miliardi di euro) stanziate con la legge 205 del 2017.

Il comune di Palermo è inserito nell'allegato 2 del decreto, quello in cui non figurano i finanziamenti ammissibili. Ciò significa che al momento le nuove linee del tram di Palermo (D, E2, F e G, più i parcheggi interscambio) sono fuori dalla prima tranche di 2,3 miliardi. Il decreto però prevede che "gli enti che non rientranti nel piano di riparto possono presentare integrazioni documentali entro il 30 aprile 2020". Questa, puntualizza l'Amministrazione in una nota, la tempistica "per il perfezionamento del procedimento".

Il Comune aveva chiesto un contributo di circa 450 milioni di euro. Ce la farà ad ottenerlo? Secondo il sindaco Leoluca Orlando sì, perché il decreto rappresenta "un ulteriore passo per realizzare a Palermo un sistema tranviario sempre più diffuso ed efficiente, che raggiunga tutta la città da nord a sud, comprese le periferie. Prosegue, quindi, questo importante percorso che nei prossimi anni darà alla nostra città un trasporto pubblico di massa a basso impatto ambientale e sostenibile".

"Intanto - conclude l'assessore alla Mobilità Giusto Catania - proseguiamo il lavoro per le altre linee, quelle di prolungamento dell'attuale linea sulla circonvallazione fino a via Ernesto Basile e corso Tukory, e quella di via Libertà fino a piazzale De Gasperi, per cui sono stati già acquisiti tutti i pareri".

"La decisione del ministero dei Trasporti di non finanziare subito le nuove linee di tram di Palermo, premiando altre città, non può che lasciare l'amaro in bocca - dichiara Toni Sala, consigliere comunale di Avanti Insieme -. Confidiamo nel fatto che l'Amministrazione produca i documenti necessari e possa partecipare al secondo riparto delle somme, anche se chiediamo di sapere perché le nostre carte non erano in regola: se c'è stata una mancanza della politica o degli uffici, bisogna subito porre rimedio".