Il casolare dove fu ucciso Impastato, Palazzolo avverte: "Finanziamenti incompatibili"

Sono due e incompatibili tra loro i finanziamenti per il casolare di Cinisi in cui il 9 maggio 1978 la mafia uccise Peppino Impastato. A sollevare il caso è il sindaco Giangiacomo Palazzolo dopo che nei giorni scorsi la Regione ha annunciato di aver stanziato 106 mila euro per l'acquisizione dell'immobile: "A fine agosto - spiega il primo cittadino - la Città metropolitana di Palermo, con il partenariato del Comune di Cinisi, utilizzando risorse europee, aveva già destinato 490 mila euro per l'acquizione e la riqualificazione del casolare e la realizzazione di una tensostruttura per la creazione di un 'Centro nazionale per la lotta alle mafie'. Se la Regione quindi dovesse procedere con l'espropio non sarebbe possibile attuare il finanziamento e quindi disporre dei soldi per la riqualificazione della casolare e la realizzazione del Centro".

Per evitare che questo accada Palazzolo ha chiesto alla Regione e alla Città metropolitana di Palermo la convocazione di un "tavolo urgente per uniformare le due iniziative, con l'intento - si legge in una nota - certamente appartenente a tutti i soggetti interessati, di un completo utilizzo di un bene di grande valenza simbolica".