Lascia suo figlio in panchina, papà prende a pugni l'allenatore

Finita la partita aveva aggredito l'allenatore del figlio quindicenne, "colpevole" di averlo tenuto in panchina, provocandogli con un pugno una lesione della mandibola. Adesso per un 50enne è scattato il Daspo, emesso dal questore Renato Cortese: per un anno non potrà accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri dell'Unione europea dove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli.

I fatti sono avvenuti a Bagheria nel corso di una partita del campionato giovanile under 15 regionale. "Il questore - spiegano dalla polizia - ha valutato la condotta minacciosa, violenta e in grado di creare turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica e ha attribuito al gesto compiuto davanti a diversi ragazzini minorenni una forte mancanza di valore sociale nonché educativo, per questo ha diffidato il papà del giovane giocatore".