Fiera del Mediterraneo, successo per "Mondo Sposi"

Successo, alla Fiera del Mediterraneo, per “Mondo Sposi”. L'evento ha riunito le aziende leader nel settore del wedding. Un altro successo, un bilancio più che positivo e soddisfacente per Medifiere che in questa edizione ha puntato, ancora una volta, sugli imprenditori e le eccellenze siciliane e dato loro la possibilità di confrontarsi con metodi di lavoro di altre aziende italiane. Chi ha visitato "Mondo Sposi" dal 12 al 14 gennaio, ha avuto modo di entrare in contatto con professionisti del settore e scegliere tutto quello che serve per il giorno più bello. Tante le offerte promozionali in occasione della Fiera e tante le location riprodotte all’interno del padiglione, addobbato a tema. Durante i tre giorni, anche sfilate di moda organizzate da Fashion Model Groups di Luca Rasa. In passerella gli abiti di Butterfly di Maria Cappello e delle stiliste siciliane Giusy Crivello, Scheila Viviano e Loredana La Rocca. Gli accessori di Grassocchiali. Il make up delle modelle è stato curato dall'accademia “I grandi maestri del Make up” di Fabio Benedetto Oddo e Giusy Lulu Portolano; hair stylist Pippo Piraino con il suo staff. Medifiere ora è già all'opera per l'organizzazione della nuova Fiera Campionaria di Palermo che aprirà, come di consueto, nel mese di maggio. Una Fiera più grande, che accoglierà nuovi padiglioni al momento in ristrutturazione.

