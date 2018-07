Fidanzati morti in mare a Terrasini, chiesto processo per l'ex sindaco: "Tragedia evitabile"

La sera del 3 settembre di sei anni fa un pezzo del costone roccioso di Cala Rossa cedette e Francesca Inghilleri e Giuseppe Mignano precipitarono e morirono in mare. Secondo l'accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Claudio Camilleri, non si trattò di una fatalità: "La tragedia si poteva evitare". Per questo durante l'udienza preliminare, che si è aperta ieri davanti al giudice Marco Gaeta, è stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo per l'allora sindaco, Massimo Cucinella, e il dirigente del Demanio marittimo regionale, Francesca Chinnici.

L'anno scorso fu il gip Vittorio Alcamo a sostenere la stessa ipotesi decidendo di non archiviare il caso come richiesto dal pm e iscrivendo Cucinella e Chinnici nel registro degli indagati: nel 2012 avrebbero dovuto provvedere a mettere in sicurezza quel tratto di costa e a segnalare il pericolo di crolli. Perché, secondo il gip quella zona era classificata come ad elevato rischio di crolli. Nonostante questo non sarebbero state installate né transenne né cartelli. Insomma, non sarebbe stato fatto nulla per evitare la tragedia.

Il fatto

Giuseppe Mignano e Francesca Inghilleri, nel 2012, avevano 25 e 19 anni. I due, lei di Partinico e lui di Borgetto, la sera del 3 settembre raggiunsero in moto Terrasini, meta del loro primo appuntamento e non fecero più rientro a casa. I loro corpi senza vita furono ritrovati in due momenti diversi il giorno dopo. Intorno alle 10.30, lungo la costa all'altezza di piazza Terzo Millennio, nota anche come piazzetta degli Innamorati, il mare restituì il cadavere di Giuseppe Mignani. Subito dopo pranzo, intorno alle 15, quella che era solo un'ipotesi da verificare diventatò realtà: i sommozzatori intervenuti per cercare una ragazza, la cui borsetta con all'interno i documenti era stata trovata sugli scogli insieme a due caschi, recuperarono il cadavere di Francesca Inghilleri.