Lite tra fidanzati al ristorante, cliente colpito al volto da un telefonino

Fidanzati litigano animatamente al ristorante, uno dei due lancia il telefonino dell'altro e colpisce al volto un cliente che era seduto in un altro tavolo. E' successo in un ristorante del Foro Italico, ad angolo con piazza Marina. L'episodio si è verificato qualche istante prima delle 22 di martedì sera. A farne le spese un uomo di 55 anni che pensava di stare tranquillamente seduto al tavolo del ristorante. Il cellulare, scagliato con forza, ha mandato completamente in frantumi i suoi occhiali dal valore di quasi duemila euro.

L'uomo - ancora sotto shock per la botta subìta - ha subito chiamato i carabinieri. "Ma quando i militari sono intervenuti sul posto - spiegano dal Comando - dei due fidanzati non c'era traccia. Dopo il lancio del telefonino infatti hanno deciso di pagare e andar via". Probabilmente per continuare altrove il litigio.