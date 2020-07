A Ficarazzi maxi area (abusiva) con una tonnellata di rame e rifiuti speciali, 2 denunce

Una tonnellata di rame sotto sequestro, 23 siti di rottamatori controllati, 102 persone identificate, tre denunciate. E' il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia ferroviaria in Sicilia nell'ambito dell'operazione "Oro rosso".

In particolare la Polfer di Palermo ha sequestrato un’area di circa 2000 metri quadrati a Ficarazzi, su cui veniva svolta "un’attività non autorizzata di gestione di rifiuti". "All’interno dei capannoni della ditta abusiva - spiega la polizia - sono stati rinvenuti diversi container contenenti materiale di varia natura, oltre a rifiuti in alluminio e ferro e altri colmi esclusivamente di rame e fili elettrici, in parte già sguainati, per un peso di circa una tonnellata. Inoltre, altro materiale, tra cui anche batterie esauste e altri rifiuti speciali pericolosi, sono stati ritrovati stoccati direttamente sul nudo terreno con evidente noncuranza della normativa in tema ambientale. Vista la gravità dei reati e la necessità di evitare che da essi derivassero ulteriori conseguenze, gli agenti hanno provveduto al sequestro di tutta l’attività affidandola in custodia giudiziaria agli stessi gestori". Sono due cinquantasettenni residenti a Misilmeri, che sono stati anche denunciati a piede libero per i reati di gestione non autorizzata di rifiuti e ricettazione.

Nell’ambito della stessa operazione, invece, nel Messinese, in contrada Piana a Roccapalumba, la Polfer di Taormina con la polizia metropolitana ha denunciato in stato di libertà il titolare di una ditta di revisioni e demolizioni auto poiché gli accertamenti eseguiti "hanno evidenziato che i rifiuti ivi presenti erano stoccati difformemente da quanto previsto dalla relativa planimetria e distribuzione nei vari settori". Il denunciato, un uomo di 74 anni, avrà 30 giorni di tempo per ripristinare lo stato dei luoghi ed evitare, ottemperando alla prescrizione e con un’oblazione, il proseguimento dell’azione penale.

