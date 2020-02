Spiaggia di Ficarazzi invasa dai rifiuti: francesi e argentini la ripuliscono

Lo hanno definito "un triste bollettino di guerra". Nell'ambito del progetto nazionale del Wwf Italia "Natura Plastic Free" domenica scorsa, grazie alla partecipazione di tanti cittadini, italiani e non, amici dell'ambiente, la spiaggia della Crocicchia di Ficarazzi è stata ripulita dalla plastica. Alla fine sono stati raccolti circa 50 sacchi di rifiuti, escluse le tonnellate di ingombranti che sono state comunque messe da parte per il successivo recupero.

In azione anche 40 volontari. La spiaggia era ricoperta di rifiuti: poltrone, lavandini, frigoriferi, tantissime siringhe, quantità infinita di bottiglie di plastica e tanto polistirolo. Così Lino Campanella, referente Wwf per la zona in questione: "Oltre ai volontari del Wwf ha partecipato il Gruppo Scout Ficarazzi 1 - FSE, un affiatato gruppo di studenti argentini, alcuni turisti francesi e tanti amici ficarazzesi e palermitani, sempre pronti ad aiutarci nelle nostre attività di salvaguardia del nostro unico e prezioso pianeta".

Il presidente Pietro Ciulla commenta: "La nostra presenza sul territorio e la continua sensibilizzazione, che costantemente poniamo all'attenzione di cittadini e amministrazioni, non può che far bene all'ambiente, soprattutto in un territorio come la costa palermitana così pesantemente aggredita da cittadini ignobili che, oltre a fare un danno all'ambiente, fanno un danno a loro stessi. La nostra associazione, presente sul territorio con il fantastico gruppo di Bagheria, il cui referente è Lino Campanella, è sempre a disposizione dei cittadini e amministrazioni che vogliono concretamente attivarsi per cambiare le cose, perché il cambiamento, se lo vogliamo veramente, parte da ognuno di noi".

