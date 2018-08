Ficarazzi, al via la giornata della raccolta solidale "Diamoci una mano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’ Amministrazione Comunale su iniziativa dell’ Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Curvato, in occasione dell’ avvio del nuovo anno scolastico 2018/19, ha pensato di istituire in collaborazione con i volontari della Caritas Parrocchiale ” La Giornata della Raccolta Solidale di Materiale Scolastico "Diamoci una mano", da donare all’ Istitito Comprensivo Ficarazzi, a sostegno degli alunni appartenenti a nuclei familiari in difficoltà . Nel contempo si istituisce il presidio comunale fisso presso gli Uffici di Pubblica Istruzione e Attività Sociale, al fine di poter ricevere e raccogliere il medesimo materiale, in ogni periodo dell’ anno!