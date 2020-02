Nell'armadio ha una pistola e un'arma da guerra tedesca: arrestato pensionato

Nell'armadio della camera da letto aveva nascosto una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e silenziatore e una pistola Luger modello S/42 in uso all’esercito tedesco nel corso del seconda guerra mondiale, e le munizioni per entrambe e armi. A possedere il piccolo arsenale era un pensionato di 74 anni, A.M. di Ficarazzi ,già noto alle forze dell’ordine e adesso arrestato.

Dopo i controlli il 74enne è stato sottoposto ai domiciliari. Le armi, sottoposte a sequestro, saranno inviate ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti balistici e per verificare se le stesse siano state utilizzate in azioni delittuose

