Fials-Confsal 118, Salamone e Motta al vertice del sindacato a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Via libera dalla prossima settimana alla consegna a domicilio dei dispositivi di sicurezza per i dipendenti della Seus 118. Lo ha disposto l'azienda che da gennaio ha dato anche l'ok alla revisione della graduatoria regionale, chiesta dai sindacati assieme a interventi per rivedere le postazioni del 118 ritenute disomogenee e a una maggiore attenzione nell'assicurare la manutenzione dei mezzi aziendali e per garantire la formazione del personale. Sono i punti che Fials-Confsal, Confintesa Csa e Fsi hanno portato al tavolo dell’azienda e che i vertici della Seus 118 si sono impegnati a trattare e risolvere. Uno dei tanti incontri della trattativa con i sindacati condotto dal nuovo management di Seus, con a capo il direttore generale, Davide Croce per affrontare tutta una serie di questioni che interessano i dipendenti Seus.

Tra le iniziative promosse da Seus la formazione, riguardo alla quale il direttore generale Croce ha illustrato un progetto formativo per gli autisti soccorritori in "Fad": durerà 4 ore, potrà essere espletato anche tramite smartphone e avrà un compenso di 250 euro, 50 in più rispetto a quanto era stato prospettato. La somma sarà accreditata nella busta paga di gennaio. In seguito partirà un altro step formativo per il personale amministrativo sulla gestione del personale che garantirà un emolumento di 300 euro. Il tavolo in azienda, al quale erano presenti le sigle autonome, era stato preceduto da una riunione del coordinamento regionale della Fials-Confsal durante il quale sono state elaborate delle proposte inoltrate all’azienda.

Nel corso del vertice del sindacato sono state ratificate alcune nomine: per il coordinamento provinciale Fials 118 di Ragusa è stato nominato Sergio Lavore, per il coordinamento di Enna–Caltanissetta Fabio Di Costa e Paolo Caronia, per il coordinamento di Palermo Carmelo Salamone e Sebastiano Motta. Confermato il coordinamento regionale composto da Carmelo Salamone e dal vice, Sebastiano Motta.