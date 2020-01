"Governo approvi emendamenti per i call center": fiaccolata dei lavoratori Almaviva

Non si placa la protesta dei lavoratori Almaviva che, dopo aver proclamato lo stato d'agitazione, hanno organizzato per domani, alle 18.30, una fiaccolata in piazza Vittorio Veneto. Chiedono che il Governo approvi gli emendamenti per i call center, costituisca un fondo dedicato al settore, stabilisca regole contro la delocalizzazione dell'assistenza clienti fuori dall'Italia e istituisca un ammortizzatore sociale strutturale ordinario.

E ancora: vogliono risorse a favore di formazione e riqualificazione del personale, una corretta ed equa applicazione delle clausole sociali nell'assegnazione degli appalti nei call center e il rispetto delle tabelle di costo ministeriali per gli appalti nel settore. Dicono no al ricorso all'ammortizzotare sociale "per commesse" che condannerebbe centinaia di famiglie alla povertà e alla sperequazione del lavoro sulle sedi di Almaviva Contact. A scendere in piazza con i lavoratori la Fistel Cisl, Slc Cgil, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni.