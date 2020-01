VIDEO | Almaviva, fiaccole e lumini per tenere accese le speranze: "Vogliamo restare nella nostra città"

In centinaia al corteo che da piazza Vittorio Veneto si è mosso fino alla sede del call center in via Cordova. Presenti i segretari generali di Cisl, Cgil e Uil Palermo. In prima fila l'assessore Giovanna Marano e il sindaco Orlando che al megafono ha urlato: "Siamo tutti Almaviva"