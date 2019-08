Lo Sardo: "Organizzare il festival dell’aquilone a Palermo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Approvata dal consiglio della V CIRCOSCRIZIONE LA MIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE che sicuramente offrirebbe agli spettatori un spettacolare scenario. Considerato che le manifestazioni sportive rappresentano momenti di aggregazione e di sana competizione; Considerato che gli aquiloni hanno sempre appassionato sia i ragazzi che gli adulti e hanno sempre suscitato molto interesse a tutti i livelli; Considerato che l’aquilone è stato sempre visto come un simbolo di gioia, di libertà nonché un messaggio di pace che viene veicolato dal vento in tutto il mondo; Considerato che si possono programmare mostre di aquiloni e attività didattiche nelle settimane che precedono la manifestazione e in collaborazione con le scuole elementari e medie si potranno fissare una serie di incontri tra classi ed aquilonisti locali in modo da insegnare agli alunni ed anche agli insegnanti come si costruiscono semplici aquiloni che verranno fatti volare tutti insieme nel corso della manifestazione che potrebbe svolgersi al Parco Tindari a Borgo Nuovo. Tenuto conto che una manifestazione del genere possa diffondere la cultura della pace e anche promuovere la tutela dell’ambiente Si chiede Al Consiglio di Circoscrizione di adottare l’atto relativo a quanto in oggetto affinchè l’Amministrazione comunale possa organizzare tale evento in una delle spiagge o in un immenso giardino della nostra città invitando più aquilonisti possibili e che sia aperto a tutti Cons Umberto Lo Sardo