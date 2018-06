Beer Bubbles da record, in 3 giorni oltre 200 mila presenze e 45 mila consumazioni

Oltre 200 mila persone hanno visitato gli stand di “Beer Bubbles”, il Festival della birra artigianale che si è svolto da giovedì a sabato scorso lungo l’Antico Cassaro chiuso al traffico da mezzogiorno e mezzanotte. Una fiumana di visitatori, tra palermitani e turisti, ha letteralmente inondato via Maqueda, dai Quattro Canti fino via Torino per degustare oltre 150 tipi birre e poter anche assaporare lo street food nei 10 stand gastronomici posizionati lungo il percorso.

Sono stati venduti complessivamente più di 100 ettolitri di birra e circa 15 mila bicchieri serigrafati con il logo dell'evento, in totale le consumazioni registrate sono state 45 mila. Il festival quest'anno è stato inserito nelle iniziative di “Palermo Capitale Italiana della Cultura”. Presenti 20 birrifici artigianali, tra cui 10 realtà “made in Sicily” e le maggiori “Brewing Company” nazionali e internazionali. L'evento è stato organizzato da Bauhaus Ev, con la sponsorizzazione di Auto System e con la collaborazione del Comune di Palermo, Trenitalia ed Extra Hop.

Grande successo anche per la parte musicale e di spettacolo: numerosi artisti di strada hanno accompagnato i piccoli concerti delle band in una kermesse durata 12 ore di esibizioni live, tutte rigorosamente “in acustico”, ovvero senza l'utilizzo dell'amplificazione, per venire incontro alle esigenze dei residenti. Una scelta azzeccata che è stata molto apprezzata dal pubblico che ha potuto tranquillamente degustare le birre e passeggiare nel centro storico. Affollate anche conferenze e laboratori che hanno coinvolto tecnici ed esperti del settore e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Soddisfatti l'organizzatore del “Beer Bubbles”, Maurilio Cassata e la responsabile logistica, Alessia Billitteri. “Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che avevamo fissato – dicono – segno che il festival è ormai entrato nel cuore dei palermitani. La preparazione è stata lunga e faticosa ma, alla fine, tutto è andato per il meglio e siamo contenti che 'Beer Bubbles' incontri sempre di più il gradimento del pubblico. Lavoreremo ancora più duramente per continuare a crescere e realizzare l'anno prossimo una quarta edizione ancora più ricca e interessante. Vogliamo ringraziare il sindaco Orlando e gli sponsor che ci hanno sostenuto nel portare avanti il progetto che, oltre a valorizzare la birra in tutte le sue declinazioni, sta diventando una realtà per lo sviluppo economico della nostra città e, in futuro, speriamo della Sicilia”.