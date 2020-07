Festino "low cost" ma il Comune spenderà 117 mila euro: 5 mila per un solo gioco d’artificio

"Nessun compenso per gli artisti, nessuna direzione artistica retribuita, nessuna performance a pagamento". Il sindaco Leoluca Orlando nei giorni scorsi ha chiarito che l'edizione 2020 del Festino di Santa Rosalia avrà "un costo prossimo allo zero". A conti fatti, però, l'amministrazione comunale spenderà circa 117 mila euro per un Festino in tono minore a causa dell’emergenza Coronavirus.

La cifra, emersa durante un'audizione della Settima commissione, è stata confermata dall'entourage del sindaco. Per l'unico gioco d'artificio, il Comune spenderà 5 mila euro: ovvero il costo necessario per garantire le misure di sicurezza "a prescindere dal numero dei fuochi sparati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre ai 5 mila euro per il fuoco d'artificio, altri 19 mila andranno alla ditta che ha installato le luminarie, 22 mila per le liturgie religiose e 71 mila destinati al Centro sperimentale di cinematografia per la realizzazione del film "Palermo Sospesa-il Festino che non c’è". Per la pellicola, che sarà trasmessa stasera, il Comune ha sostenuto solo le spese vive: nessun compenso al regista e agli attori. I fondi per il Festino, al di sotto di quelli delle passate edizioni, sono stati reperiti attraverso la tassa di soggiorno.