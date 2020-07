Festino, il Comune: "Niente 'masculiata' ma un solo fuoco d'artificio, non vi assembrate al Foro Italico"

"Non sostare in alcun modo nell'area del Foro Italico poiché non vi sarà alcuno spettacolo pirotecnico". La sera del Festino di Santa Rosalia si avvicina e dal Comune non potrebbero essere più chiari. Quest'anno le celebrazioni sono state ampiamente modificate per l'emergenza Coronavirus: non ci sarà il tradizionale carro e non ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Tutto sostituito dalla messa in onda alle 22, contemporaneamente su diverse emittenti televisive locali e nazionali, del film “Palermo Sospesa- il Festino che non c’è” (realizzato dalla sezione siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia con la regia della direttrice artistica Costanza Quatriglio).

Il Comune ricorda che al termine della messa in onda del film, a mezzanotte, il programma vuole che venga esploso un singolo fuoco d'artificio. "Ciò per tenere fede alla tradizione, ma in osservanza alle misure di prevenzione del Covid-19, in modo tale da non costituire uno spettacolo che possa richiamare folla con conseguente assembramento", spiegano da Palazzo delle Aquile. Da qui l'invito a tutti i cittadini "a non sostare in alcun modo nell'area del Foro Italico poiché non vi sarà alcuno spettacolo pirotecnico".