Festino, disabili possono assistere al corteo da posti riservati

Una particolare attenzione sarà riservata, in occasione del Festino di Santa Rosalia, ai disabili. Gli organizzatori dell'evento hanno reso noto che per il corteo di sabato sera, che richiamerà lungo il Cassaro centinaia di migliaia di persone, è stata prevista la realizzazione di una serie di postazioni riservate ai disabili non deambulanti. Saranno accessibili dalle 19.

Le postazioni sono state allestite sul Piano di Palazzo Reale, sul piano della Cattedrale e nei pressi di Porta Felice e consentiranno la visione delle principali performances nella massima sicurezza.