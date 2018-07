Festino di Santa Rosalia, strade chiuse: come cambiano i percorsi degli autobus

In occasione del 394° Festino di Santa Rosalia è prevista la chiusura temporanea della circolazione veicolare in alcune vie e piazze, dalle 17 di sabato 14 luglio fino alla fine manifestazione prevista intorno alle 3 di notte. Linee Amat interessate sono: 101-102-103-107-124-224-231 – Navetta Centro Storico – N11 – N21.

Vista l'ordinanza n° 973/OD del 05/07/2017, per consentire lo svolgimento della manifestazione in onore della Santa Patrona di Palermo, dalle ore 17 del 14 luglio alle ore 3 del 15 luglio e comunque sino a cessate esigenze, saranno chiuse al transito veicolare le seguenti vie: via Vittorio Emanuele (intero tratto), via Maqueda (intero tratto), via Roma (nel tratto compreso tra P.zza G. Cesare e via Cavour), via Cala (intero tratto), via Foro Umberto I (intero tratto con chiusura anticipata della carreggiata lato mare già dalle ore 07.00), Via Lincoln (nel tratto compreso tra Corso dei Mille e Foro Umberto I), Corso Calatafimi (nel tratto compreso tra Corso Alberto Amedeo e Porta Nuova) e via del Bastione (nel tratto tra via Cadorna e P.zza Vittoria).

Conseguentemente le suddette linee modificheranno temporaneamente i loro percorsi nel modo appresso indicato:

Linea 101 – Da V.le Del Fante verso Staz. Centrale: normale percorso fino in V. Libertà quindi a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V.E.Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – C.so Re Ruggero – C.so Tukory – V. Arcoleo – V. Salamone Marino – V. Pisacane – a dx V. Marinuzzi – a sx V. Errante – V. Oreto – Staz. Centrale (cap.)

Da Staz. Centrale verso V.le del Fante: P.zza G. Cesare (cap.) – C.so Tukory – C.so Re Ruggero – P.zza Indipendenza – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – a sx V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – segue normale percorso

Linea 102 – Da Staz. Notarbartolo verso Staz. Centrale : normale percorso fino in V. Libertà quindi a dx V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V.E.Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – C.so Re Ruggero – C.so Tukory – V. Arcoleo – V. Salamone Marino – V. Pisacane – a dx V. Marinuzzi – a sx V. Errante – V. Oreto – Staz. Centrale.

Da Staz. Centrale verso Staz. Notarbartolo: P.zza G. Cesare – C.so Tukory – C.so Re Ruggero – P.zza Indipendenza – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – a sx V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – segue normale percorso

Linea 103 – Da P.le J. Lennon verso centro : normale percorso fino in V. Cavour – inversione di marcia P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – segue normale percorso.

Linea 107 – Da P.zza G. Cesare verso Stadio: – C.so Tukory – C.so Re Ruggero – P.zza Indipendenza – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – a sx V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – Cavour – P.zza XIII Vittime – V. Crispi – segue normale percorso

Da Stadio verso Staz. C.le: normale percorso fino in V. Crispi – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Scinà – V. Turati – V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V.E.Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – C.so Re Ruggero – C.so Tukory – V. Arcoleo – V. Salamone Marino – V. Pisacane – a dx V. Marinuzzi – a sx V. Errante – V. Oreto – Staz. Centrale (cap.).

Linea 124 Da Parcheggio Emiri verso Staz. C.le: normale percorso fino in C.so F. Aprile – a dx V. Imera – V. Colonna Rotta – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – C.so Re Ruggero – C.so Tukory – V. Arcoleo – V. Salamone Marino – V. Pisacane – a dx V. Marinuzzi – a sx V. Errante – V. Oreto – Staz. Centrale.

Da Saz. C.le verso Parcheggio Emiri: P.zza G. Cesare (cap.) – C.so Tukory – C.so Re Ruggero – P.zza Indipendenza – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – a sx V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – segue normale percorso.

Linee 224 e 231 – da via Messina Marine alla Staz. Centrale e viceversa – V. S.re Cappello – V.le Dei Picciotti – Via Bennici – C.so dei Mille – V. Lincoln/Balsamo – Staz. Centrale.

Navetta Centro Storico: Da Cap. provvisorio a P.zza G. Cesare per: – C.so Tukory – C.so Re Ruggero (lato valle) – P.zza Indipendenza – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – a sx V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – Cavour – P.zza XIII Vittime – inversione di marcia a P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Scinà – V. Turati – V. Dante – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V.E.Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – C.so Re Ruggero – C.so Tukory – V. Arcoleo – V. Salamone Marino – V. Pisacane – a dx V. Marinuzzi – a sx V. Errante – V. Oreto – Staz. Centrale (cap.).

Linea N11 – Da Via Sarullo normale percorso fino a Staz. Centrale indi per C.so Tukory – C.so Re Ruggero – P.zza Indipendenza – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – a sx V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – segue normale percorso.

Linea N21 – Da Staz. Centrale direttamente per V. Oreto – V. Buoriposo – segue normale percorso