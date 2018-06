Festino di Santa Rosalia, assegnata la gara: Lollo Franco firma (ancora una volta) la regia

Un racconto dedicato all'infanzia, alla "Palermo bambina", e firmato ancora una volta da Lollo Franco. Ecco come si annuncia la 394esima edizione del Festino di Santa Rosalia. Si tratta di una conferma per il regista, che è stato la mente delle due edizioni precedenti.

La commissione che ha esaminato i progetti ha assegnato - provvisoriamente - la gara per 225mila euro alla Vm Agency di Vincenzo Montanelli. Delle sette proposte in gara, due sono state escluse per ragioni tecniche: Panastudio-Tecnoline e Machina, altre tre sono rimaste sotto la soglia dei 50 punti: Doc servizi, Terzo Millennio e Namastè. La Vm Agency ha avuto la meglio sull'Agave spettacoli grazie a un ribasso economico che ha portato il prezzo a 207 mila euro. Entro cinque giorni, le società escluse possono presentare ricorso al Tar.

"Nell'anno di Palermo Capitale italiana della Cultura - hanno spiegato il sindaco e l'sssessore Andrea Cusumano - e per il giorno della ricorrenza più importante della città, Palermo sceglie di sentirsi bambina, capace di guardare con fiducia al futuro, capace di immaginarlo e costruirlo. Palermo si richiama all'infanzia, al suo essere vivace, multicolore, curiosa e accogliente, libera da pregiudizi, da violenza, da discriminazione. Allo stesso tempo, Palermo Bambina simboleggia la città fragile e che sta crescendo, di cui tutti dobbiamo e possiamo prenderci cura, per il cui futuro tutti abbiamo il diritto ed il dovere di impegnarci, liberandoci da ogni forma di peste".

Il corteo del Festino partirà nel tardo pomeriggio del 14 luglio dal Piano del Palazzo Reale al Foro Italico e si snoderà lungo corso Vittorio Emanuele con tappe alla Cattedrale, ai Quattro canti e piazzetta Santo Spirito (Cavallo Marino), con eventi e manifestazioni a corollario che coinvolgano anche le piazze Pretoria e Bellini, infine, al Foro Italico Umberto I con il classico spettacolo dei giochi pirotecnici.