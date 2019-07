Dopo il Festino Rap in campo per pulire le strade, rimosse oltre 35 tonnellate di rifiuti

Dopo la festa è tempo di pulizie straordinarie. La Rap ha messo in atto un piano per fare in modo che le strade interessate dal Festino tornassero alla normalità nel più breve tempo possibile. Già prima dei festeggiamenti, erano stati disposti oltre cento contenitori per i rifiuti aggiuntivi e in nottata le squadre sono state mobilitate per rimuovere i rifiuti accumulati. Foro Italico, piazza Marina, corso Vittorio Emanuele, discesa Giovenchi, piazza Monte di Pietà e piazza Beati Paoli alcune delle aree tirate a lucido. Rimosse finora più di 35 tonnellate di rifiuti.