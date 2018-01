Si festeggia San Sebastiano, in centro scattano nuovi divieti di sosta

Sabato si festeggia San Sebastiano, patrono delle polizie locali d’Italia, e in centro scattano nuovi divieti di sosta con rimozione coatta. Nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, che si trova nell'omonima piazza, alle 11 sarà celebrata una messa e nelle strade del quartiere cambia la viabilità. Dalle 6 alle 14 vietato sostare in piazza Cassa di Risparmio, piazza Cattolica, via Alessandro Paternostro (nel tratto compreso tra piazza Cattolica e piazza Aragona), via Immacolata e via Malta.

"Sempre sabato a partire dalle 15:30 e fino alle 22:30 di domenica 21 gennaio - ricorda la polizia municipale - sarà in vigore la chiusura alla circolazione veicolare nella zona del Cassaro basso, in corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via Porto Salvo e via Roma".