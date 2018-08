Festa islamica del sacrificio, prega anche Orlando: "Ecco il cuore musulmano di Palermo"

Una folla silenziosa al Foro Italico. C'era anche il sindaco Leoluca Orlando, questa mattina, alla celebrazione di Eid al-Adha, la festa islamica del sacrificio.Insieme alla comunità musulmana della città, riunita nel piazzale antistante la via Padre Messina, il primo cittadino ha partecipato alla preghiera collettiva.



"La comunità musulmana - ha detto - è sempre più parte integrante della comunità di Palermo, con grande sensibilità e partecipazione alla vita cittadina. La presenza del sindaco a questo momento di preghiera, che è stata anche indirizzata alla commemorazione delle vittime del ponte Morandi a Genova, è espressione di vicinanza, ringraziamento e condivisione, in un periodo in cui è importante sottolineare che ogni anima e ogni cultura di Palermo rappresenta tutta la città e tutta la comunità".