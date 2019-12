Civico, festa di Natale per i piccoli pazienti talassemici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Festa di Natale in reparto per i piccoli pazienti talassemici in cura presso l' U.O. di Ematologia con Talassemia dell'Ospedale Civico di Palermo. La festa, organizzata dalla Fasted Palermo Onlus in collaborazione con il personale del reparto, ha avuto inizio con la Santa Messa celebrata da Padre Enrico ed è proseguita con l'arrivo di Babbo Natale che ha portato doni ai piccoli ricoverati. Si ringraziano l'associazione Doti Village che ha inviato il suo più bel Babbo Natale, la DS distribuzione per i doni inviati ai piccoli pazienti, Vincenzo Alaimo che ha consegnato una targa evocativa della "Camminata del sorriso" svoltasi nell'ambito della Maratona di Palermo dello scorso novembre, il Management di Sisa Sicilia, l'Associazione di donatori di sangue "Thalassa" nella persona della signora Mogavero Lo Forte e tutti i presenti per avere partecipato all'evento. Auguri di Buone Feste a tutti

