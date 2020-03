Tre strade intitolate a donne vittime della tratta: "blitz" femminista per l'8 marzo

Nella notte via Indro Montanelli, ad Altarello, è stata trasformata in via Destà e altre due aree sono state ribattezzate col nome donne vittime della tratta. È l'ultima azione di “guerriglia odonomastica” dei gruppi Fare Ala, Crvena e H che, in vista della Festa della donna, hanno agito in più punti della città. "La guerriglia odonomastica incontra la lotta femminista e sostituisce il nome del celebre giornalista con quello della schiava bambina da lui acquistata nel 1936 - si legge in una nota del collettivo - ll nostro intento è di stimolare una riflessione sulla violenza e sul razzismo in un paese che ancora fatica a confrontarsi con l'eredità di un passato coloniale e patriarcale”. Nella nota si spiega che "re-intitolare via Indro Montanelli a Destà è un gesto che vuole mettere in discussione le figure, quasi esclusivamente maschili, celebrate nella toponomastica, che di fatto rispecchia una ben precisa versione della storia, che lascia ai margini e inascoltate le voci e le storie delle minoranze, degli oppressi, dei colonizzati e delle donne".

Il secondo intervento è stato realizzato presso cortile Barcellona. Qui, i tre collettivi hanno affisso una targa dedicata a Loveth Edward, prostituta ventiduenne di origine nigeriana trovata senza vita proprio all’incrocio tra quel cortile e via Juvara, il 6 febbraio 2012. Terza azione alla Favorita, con una targa per commemorare Favour Nike Adekunle, rapita nel parco il 15 dicembre 2012. Il suo corpo venne trovato bruciato tre giorni dopo nelle campagne di Misilmeri.



Con queste azioni si apre anche una raccolta firme che si potrà sostenere online e che servirà a supportare la richiesta ufficiale al Comune di Palermo per la sostituzione di via Montanelli in via Destà e successivamente per la creazione di targhe permanenti dedicate a Loveth Edwards e Favour Nike Adekunle.

