Palazzo delle Aquile illuminato dal Tricolore, Orlando: "Simbolo dell'unità del Paese"

In occasione della Festa della Repubblica, il prossimo 2 giugno, il sindaco Leoluca Orlando ha disposto che la facciata di Palazzo delle Aquile sia illuminata già da domani con il Tricolore.

"Un modo simbolico per ricordare l'importanza dei valori della Repubblica democratica e per sottolineare, dopo la presenza a Palermo delle Frecce tricolori nei giorni scorsi, l'importanza dell'unità del Paese sotto quella bandiera e in nome di quei valori", spiega il primo cittadino.