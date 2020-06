Festa della Repubblica, anche a Palermo celebrazioni seguendo regole anti Covid

Anche Palermo domani celebra il 74simo anniversario della proclamazione della Repubblica. Quest'anno, a causa dell'epidemia, in tutta Italia gli eventi subiranno delle modifiche rispetto alla "tradizione". Alle 9 in piazza Vittorio Veneto, il prefetto Giuseppe Forlani, deporrà una corona commemorativa al Monumento ai Caduti. Alle 9,30, in piazza Verdi, all'ingresso del Teatro Massimo, alla presenza delle autorità civili e militari, dopo l'alzabandiera, il prefetto leggerà il messaggio del presidente della Repubblica. Saranno presenti anche il sindaco Leoluca Orlando e il sovrintendente Francesco Giambrone. "La cerimonia - precisano alla Prefettura - avrà luogo nel rispetto delle disposizioni impartite per l'emergenza Covid-19" finalizzate a evitare assembramenti.

"Una scelta significativa che ricorda il ruolo fondamentale della cultura e delle istituzioni nella promozione e tutela dei valori democratici della Repubblica e della sua Costituzione – dice il sindaco Leoluca Orlando - Un momento importante per celebrare l'unità del Paese ricordando a tutti l'importanza del prendersi cura delle persone, come del nostro patrimonio culturale".

"Sono lieto che ancora una volta il Teatro Massimo sia al centro della vita della città e ancor di più in occasione della cerimonia che celebra i valori fondanti della nostra Repubblica – aggiunge Francesco Giambrone - La riapertura per questa straordinaria occasione dei cancelli del teatro, ancora chiuso al pubblico per le restrizioni di sicurezza legate al coronavirus, è il migliore auspicio per la ormai prossima completa ripartenza di tutte le attività”.

Per l'occasione, le facciate di Villa Whitaker, sede della Prefettura e di Villa Pajno, residenza del prefetto, saranno illuminate, nelle serate di oggi e di domani, con il tricolore. ll prefetto ha rivolto l'invito "a procedere con analoga iniziativa anche a tutti i sindaci e commissari straordinari della provincia, quale testimonianza di unità e condivisione collettiva degli ideali costituzionali e dei simboli repubblicani".

Invito già raccolto dal sindaco Leoluca Orlando, che ha dato indicazioni perchè la facciata di Palazzo delle Aquile sia illuminata con i colori della bandiera. Dall’imbrunire e per tutta la notte anche le colonne esterne del Teatro Massimo saranno illuminate dal Tricolore.

Nei giorni scorsi, per volere del ministero della Difesa, le Frecce Tricolori hanno sorvolato tutto lo Stivale, Palermo inclusa, per un abbraccio virtuale proprio in vista del 2 giugno.

Articolo aggiornato l'1 giugno 2020 alle ore 18.10