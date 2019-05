Festa della mamma, autobus e fermate Amat diventano maxi biglietti di auguri

"La mamma è sempre la mamma" recita il detto e oggi, in occasione della sua festa, anche l'Amat le rende omaggio. L'azienda di trasporto pubblico ha deciso di celebrare la festa della mamma in modo ben visibile. Le fermate sono state trasformate in biglietti di auguri extralarge con l'enorme scritta: "Auguri a tutte le mamme". E per oggi un messaggio ad hoc è comparso anche sui display luminosi dei mezzi, dove normalmente compaiono il numero di linea e la destinazione (che restano ovviamente impressi).