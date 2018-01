La befana dei vigili del fuoco arriva dalla finestra: festa per i bambini ricoverati

Festa della Befana per i bambini ricoverati e in cura nel reparto pediatrico del Centro Mediterraneo Trapianti–Irccs di Palermo. Il personale dei vigili del fuoco del comando provinciale ha partecipato alla festa organizzata dal presidio ospedaliero in collaborazione dall’associazione Siciliana per il Trapianto del Fegato (ASTraFe).

Con l’ausilio dell’autoscala è stato consentito alla “Befana” (personale SAF) di accedere dalla finestra della ludoteca del reparto pediatrico; la Befana ha quindi proceduto alla consegna dei doni a tutti i bambini ricoverati del reparto. I regali sono stati donati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo e dall’attività commerciale Euronics-Bruno di Palermo.

Dopo la consegna dei doni tutti i bambini, accompagnati dai genitori e dal personale medico, sono stati riuniti nel cortile esterno della struttura ospedaliera, dove hanno assistito ad una manovra SAF ed hanno effettuato le foto in compagnia del personale dei vigili del fuoco.