Giuramento di giovani ferrovieri che si apprestano a svolgere la funzione di capitreno

Oggi presso la sede di Rfi a Palermo in piazzetta Cairoli, 5 si svolgerà il Giuramento dei giovani Ferrovieri che si appresteranno a svolgere la funzione di Capitreno. La società Trenitalia è ritornata ad assumere nuove leve da inserire nel proprio organico per dare maggior qualità al servizio svolto, in particolare l'accoglienza della clientela sarà il compito primario che Trenitalia assegna a questi giovani, i quali con la loro presenza a Bordo Treno e la loro preparazione, rappresentano oltre l’immagine della Società anche il cambiamento generazionale in quanto da oltre 10 anni non vi erano assunzioni.

Il Giuramento verrà eseguito davanti alla Consigliera Comunale Caterina Meli e all'Assessore Comunale Gaspare Nicotri delegati del Sindaco che ne ufficializzerà la carica di Pubblico Ufficiale. Il Capotreno si dichiara pronto a prestare giuramento, ai sensi del D.Lgs n.51/1998 art.231, con la formula prevista dall’art.1.1 del D.P.R. 03 luglio 1997 n°288.